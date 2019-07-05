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Hatay'da otomobilde patlama

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İbrahim Erikan, Cem Genco   | 05.07.2019
Hatay'da otomobilde patlama

Hatay

Alınan ilk bilgilere göre, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir otomobilde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.

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