Hatay'da otomobilde patlama: 3 kişi öldü
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi öldü.
Hatay
Alınan ilk bilgilere göre, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir otomobilde patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 3 kişi öldü.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamanın terörle bağlantısı olabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde." dedi.
Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş." bilgisini verdi.