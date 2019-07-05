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Hatay'da otomobilde patlama: 3 kişi öldü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama sonucu 3 kişi öldü.

İbrahim Erikan, Cem Genco   | 05.07.2019
Hatay'da otomobilde patlama: 3 kişi öldü

Hatay

Alınan ilk bilgilere göre, Reyhanlı Kaymakamlığının yaklaşık 750 metre yakınında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir otomobilde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 3 kişi öldü.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamanın terörle bağlantısı olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde." dedi.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş." bilgisini verdi. 

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