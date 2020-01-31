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Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu

Hatay'ın Dörtyol ilçesi açıklarında demirli kargo gemisi fırtınada sürüklenerek karaya oturdu.

Burak Milli,Ahmet Özel   | 31.01.2020
Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu Fotoğraf: Ahmet Özel/AA

Hatay

Türk bayraklı 1533 grostonluk, 68 metre uzunluğundaki "Mustafa Kemal I" adlı kargo gemisi, Özerli Mahallesi açıklarında demirliyken fırtınada sürüklendi. 

                    

Gemi, dalgaların da etkisiyle Öğmeiş sahili yakınlarında karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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