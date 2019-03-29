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Hatay'da askeri araç devrildi: 5 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Mehmet Toktaş   | 29.03.2019
Hatay'da askeri araç devrildi: 5 yaralı

Hatay

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Antakya-Yayladağı kara yolunun Sungur Mahallesi mevkinde seyir halindeki askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan 5 asker, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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