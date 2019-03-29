Hatay'da askeri araç devrildi: 5 yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Hatay
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Antakya-Yayladağı kara yolunun Sungur Mahallesi mevkinde seyir halindeki askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.