ANKARA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samandağ'da 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin saat 08.35'te ve 25,95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"Şu ana kadar bize ulaşan herhangi can ve mal kaybı yok"

Hatay'ın Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, saat 08.35'te meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk aldıkları bilgilere göre ilçede bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

İlçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kütük, "Şu ana kadar bize ulaşan herhangi can ve mal kaybı yok. Ekiplerimiz duyarlı." ifadesini kullandı.



