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Hatay Valisi Doğan: İdlib'de hava saldırısında 22 Mehmetçiğimiz şehit oldu

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur." dedi.

İbrahim Erikan,Lale Köklü Karagöz   | 27.02.2020
Hatay Valisi Doğan: İdlib'de hava saldırısında 22 Mehmetçiğimiz şehit oldu Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de Esed rejimi unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştım. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu sayı 22'ye çıkmıştır." dedi.

Doğan, AFAD İl Müdürlüğü binasında, gazetecilere İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

 

Saldırının rejim unsurlarınca gerçekleştirildiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"İdlib'de Esed rejimi unsurları tarafından yapılan hava saldırısı sonucu 9 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştım. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki bu sayı 22'ye çıkmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımızla ilgili her türlü tedavi hastanelerimizde devam etmekte. Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum, herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Yaralılarımızla ilgili bilgilendirmeleri zaman içerisinde tekrar kamuoyuyla paylaşacağım. Tekrar milletimizin başı sağ olsun."

Doğan, bir gazetecinin, "Askerlerimizin göçük altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği iddiaları var." şeklindeki sorusu üzerine, "Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir." yanıtını verdi.

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