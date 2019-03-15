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Türkiye

Hatay için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteorolojiden Hatay'da bugün öğleden sonra çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı yapıldı.

Mehtap Yılmaz   | 15.03.2019
Hatay için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hatay'da bugün öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağışların çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa dönüşeceği, özellikle Antakya, Samandağ, Yayladağ, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. 

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlar ve yetkililerin, rüzgar, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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