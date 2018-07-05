Hamsiköy'e turist ilgisi

Trabzon il merkezine 50, Maçka ilçesine ise 20 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde bulunan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yaklaşık bir asırdır sütlacıyla ünlü Hamsiköy, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Fotoğraf: AA/Meltem Yılmaz

TRABZON

Trabzon'un Maçka ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde bulunan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yaklaşık bir asırdır sütlacıyla ünlü Hamsiköy, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

İl merkezine 50, Maçka ilçesine ise 20 kilometre uzaklıkta, tarihi İpekyolu güzergahında yer alan Hamsiköy, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yılın dört mevsimi doğa severleri ağırlıyor.

Yaklaşık bin 300 rakımlı ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı Hamsiköy, turistlerin son yıllardaki ilgisi dolayısıyla konaklama ve yöre mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

Misafirlerine turizme dönük de pek çok alternatifi bir arada sunan Hamsiköy, son yıllarda trekking ve dağ bisikleti açısından da çok uygun bir destinasyon haline geldi.

"Hamsiköy turizmde marka oldu"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maçka'nın bölge ve ülke turizmi açısından önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

İlçenin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel varlıkları ve tarihi yapısıyla da dört mevsim turistlerin ilgisini çektiğini vurgulayan Koçhan, Hamsiköy'ün de Maçka, bölge ve ülke turizminde ön plana çıktığını vurguladı.

Koçhan, Hamsiköy'ün turizmde bir marka olduğuna dikkati çekerek, Hamsiköy'ün ayrıca sütlacı ile ön planda bulunan tarihi bir alan olduğunu kaydetti.

Hamsiköy'e ilginin giderek arttığına işaret eden Koçhan, "Hamsiköy doğasıyla ve sütlacıyla dünyada bilinen bir noktaya geldi. Bu nedenle de Hamsiköy'ü turizm açısından daha da ön plana çıkarmak için gayret ediyoruz. Yöreye ilgi de giderek artıyor. Bu kapsamda konaklama ve restoran sayısı da giderek gelişiyor. Belediye olarak da bu yönde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Koçhan, Hamsiköy'ü daha da önemli bir turizm destinasyonu haline getirmek istediklerini anlatarak, "Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerimizi yöremize bekliyoruz. Hamsiköy, trekking ve dağ bisikleti açısından da çok uygun bir destinasyon. Bundan dolayı da yörede doğa sporlarını ön plana çıkarmak için çalışıyoruz. " diye konuştu.

İlginin sezon boyunca artacağına inandığını vurgulayan Koçhan, Hamsiköy'ün lezzet ve doğa turizmi açısından güzel bir sezon geçireceğini de sözlerine ekledi.

Muhabir: Meltem Yılmaz