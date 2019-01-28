Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirdi

Fotoğraf: AA/Cihan Demirci

EDİRNE

Hamsideki bolluk balıkçı tezgahlarını hareketlendirdi.

"Denizlerin kuru fasulyesi" olarak adlandırılan hamsinin hafta sonu 10 lira olan kilogram fiyatının 20 lirayla yükselmesi talebi azaltmadı.

Avlanma sezonunun başından itibaren mezgit, sardalya ve barbunda yaşanan bereket son günlerde hamside de görülüyor.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Tezgahların en çok aranan balığı hamside bolluk yaşandığını belirten Bistren, şunları kaydetti:

"Bugünlerde hamsi bolluğu yaşıyoruz. Fiyatı sezon başında 20 liradan satılıyordu. Hafta sonu fiyatı 10 liraya düştü ancak haftaya 20 lirayla başladı tekrar... Hamsi borsa gibi. Fiyatı ne olursa olsun hamsi tutulan, sevilen ve aranan bir balık.

Mezgiti 10, barbunu 15 liradan veriyoruz. Bu balıklarımızda da bolluk var. Vatandaşımız bol bol kolestrol yerine omega yesin. Ama şunu söyleyebilirim denizlerin kuru fasulyesi hamsinin fiyatı ne olursa olsun vatandaşımızın talebi var. Hamsi her dönem tezgahların yıldızı. Bolluk yaşanıyor ancak fiyatı uygun olunca vatandaşların da ilgisi güzel oluyor. Önümüzdeki günlerde fiyatın daha da düşmesini bekliyoruz."

"Hamsi fiyatı sabitlenmedi"

Balıkçı Hamza Köksoy da hamsi fiyatlarının dengesiz şekilde devam ettiğini aktardı. Bu sezon hamsinin kilosunu 5, 10, 15 ve 20 liraya sattıklarını anlatan Köksoy, "Hamsi fiyatı sabitlenmedi. Vatandaş da balıkçı da hamsinin fiyatının dengelenmesi, sabitlenmesini bekliyor. Biz bol bol balığımızı satıyoruz ancak bunun fiyatının sabitlenmesiyle satışların daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

Müşteri Mustafa Ayvazoğlu ise balığın her hafta sofrasında mutlaka yer aldığını ifade etti. Balığın sağlıklı olduğunu anlatan Ayvazoğlu, "Hamsiyi çok severim, fiyatı ne olursa olsun alırım. 200, 250 gram, yarım kilo olsun yine hamsi soframda olur." şeklinde konuştu.

Muhabir: Cihan Demirci