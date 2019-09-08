Halit Ayar cinayetiyle ilgili 2 gözaltı
Beyoğlu'nda Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
Beyoğlu'nda Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanması sonucu Ayar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.
Polis, çevrede yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Beyoğlu ve Fatih'te adreslerine düzenlenen baskında şüpheli E.Y. ve E.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.
Olay
Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanan iki arkadaştan 23 yaşındaki Halit Ayar yaşamını yitirmiş, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.