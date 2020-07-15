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Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak

Haliç Köprüsü'nde yapılacak derz yenilemesi sebebiyle köprü üzeri yol çalışması süresince trafiğe kapatılacak alanlar ile trafiğin işleyeceği şeritler belirlendi.

Andaç Hongur   | 15.07.2020
Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Haliç Köprüsü'nde yürütülecek çalışmalar kapsamında bazı alanlar trafiğe geçici olarak kapatılacak. Trafiğin aksamaması için yeni şeritler belirlendi.

Ulaşım Trafik Komisyonu (UTK) kararına göre, 15 Temmuz -30 Ağustos'ta yapılabilecek çalışma, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek.

Birinci aşamada köprünün Okmeydanı-Edirnekapı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.

Üçüncü aşamada Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 3 şeritli yolun sağ tarafındaki 1,5 şeridi, ikinci aşamayı takiben 7 gün boyunca kapatılacak. Dördüncü aşamada ise aynı yolun sol tarafındaki 1,5 şeridi, yine 7 gün boyunca kapalı kalacak.

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