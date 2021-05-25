Euro
10.31
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.98
Altın
1,881.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Türkiye

Hakkari'nin Irak sınırında imece usulüyle çeltik ekimi başladı

Engebeli araziler ve yüksek dağlarla çevrili ilçede geleneksel yöntemlerle ekim yapan ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Narlı köyü sakinleri, tüm süreçlerde birbirlerine yardım ediyor.

Mehmet Dayan   | 25.05.2021
Hakkari'nin Irak sınırında imece usulüyle çeltik ekimi başladı

Hakkari

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde havaların ısınmasıyla tarlalarını süren çiftçiler, imece usulüyle çeltik ekimi yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giden çiftçiler, her gün bir ailenin tarlasında çalışıyor, küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor.

Suyla doldurulan çeltik havuzlarında ata tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, hasat döneminde de aynı dayanışma örneğini sergiliyor.

Çiftçilerden Ahmet Karabulak, köylerinde asırlardır çeltik ekiminin yapıldığını ve atalarından kalma geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Geleneksel yöntemleri kullanarak çeltik havuzlarını oluşturup tohumları ektiklerini anlatan Karabulak, şöyle konuştu:

"Genetiğiyle oynanmış tohumları kesinlikle kullanmıyoruz. 6 kuşak öncesinde dedelerimizin kullandığı ata tohumlarının devamını kullanıyoruz. Bu gelenek babalarımızdan bize kaldı, bizden sonra da çocuklarımız bunu sürdürecek."

İsmail Öztat ise "Dedelerimizin dedeleri buralara yerleşerek çeltik üretimine başlamış. Biz de onlardan devraldığımız görevi devam ettiriyoruz. Bu işi severek yapıyoruz, herkes birbirine yardımcı oluyor. Bu sayede zor olan işimizi kolaylaştırıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tıbbi oksijen kıtlığı yaşayan ülkelerin sağlık sistemleri çökebilir
Dünya genelinde 1,7 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 46'sı aşılandı
Özel eğitimli köpekler, 1 saniyeden kısa sürede Kovid-19'u tespit edebiliyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına düştü

Benzer haberler

Hakkari'nin Irak sınırında imece usulüyle çeltik ekimi başladı

Hakkari'nin Irak sınırında imece usulüyle çeltik ekimi başladı

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Tosya'da çeltik ekimi başladı

Hurda malzemeden benzinli araç yaptı

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayısın son günlerinde de sürüyor

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayısın son günlerinde de sürüyor
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de yaralı bulunan vaşak tedaviye alındı

Hakkari'de yaralı bulunan vaşak tedaviye alındı