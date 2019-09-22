Hakkari'de Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası heyecanı
Hakkari'de Türkiye Bisiklet Federasyonunun Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı organizasyonda erkeklerde Kazak Shakir Adilov, kadınlarda Ayşe Çakır birinci oldu.
Hakkari
Türkiye Bisiklet Federasyonunca organize edilen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı Hakkari'de yapıldı.
Merzan Mahallesi'nde erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Japonya'dan 13 sporcu katıldı.
Söz konusu bölgede oluşturulan 4 kilometrelik zorlu parkurda 8 tur yarışan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda bisikleti arızalanan bazı sporcular yarışı yarıda bıraktı.
Yarış sonucunda erkeklerde Kazakistan'dan Shakir Adilov birinciliği, aynı ülkeden Kirill Kazantsev ikinciliği, Japonya'dan Taki Sawada da üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise yarışa katılan tek sporcu Ayşe Çakır birinci oldu.
"Hakkari'mizi en güzel şekilde tanıtacağız"
Vali İdris Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, bu organizasyonun kent için önemli bir faaliyet olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:
"Değişik ülkelerden bisiklet yarışmacıları burada. Bu yarışlar ilimizin, ülkemizin tanıtımı ve dağ bisikletine olan ilginin artması açısından önemli. Hakkari, dağ sporları, kış sporları ve kış turizmi anlamında önemli bir merkez. İnşallah bu potansiyeli bundan sonra da yapacağımız ulusal ve uluslararası turnuvalarla hem Türkiye'mize hem de yurt dışında tanıtacağız."
Sporcuları ve diğer konukları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getiren Akbıyık, "Sporculara misafirperverliğimizi göstereceğiz, Hakkari'mizi en güzel şekilde tanıtacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Bisiklet Federasyonuna, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, katkı sunan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.
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