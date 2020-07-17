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Hakkari'de teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat bulundu

Hakkari Çukurca'da, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 2 odalı mağarada, roketatar sevk fişeği, uçaksavar ve roketatar mühimmatı bulundu.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 17.07.2020
Hakkari'de teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat bulundu

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 odalı mağarada, roketatar sevk fişeği, uçaksavar ve roketatar mühimmatı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, bugün Çukurca ilçesine bağlı Alkan Köyü Derin Tepe kırsalına düzenlenen operasyonda 2 odalı mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada jeneratör, 15 elektrikli fünye, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 57 mm geri tepmesiz top mühimmatı, 51 uçaksavar mühimmatı, 2 akü, 157 metre elektrik kablosu, 2 hilti ucu, 20 litre benzin ele geçirildi.

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