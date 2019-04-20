Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.53
Dolar
5.81
BIST 100
96,861.42
Altın
1,275.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de terör operasyonu devam ediyor

Türkiye-Irak sınır hattında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmaları sürüyor.

20.04.2019
Hakkari'de terör operasyonu devam ediyor

Hakkari

Türkiye-Irak sınır hattında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmaları sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında Türkiye-Irak sınır hattında dün çıkan ve 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı çatışma sonrası güvenlik güçleri, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla teröristlere anında karşılık verdi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının kaçtığı bölgeyi yoğun ateş altına alan ve operasyona kararlılıkla devam eden güvenlik güçleri, etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmalarını da sürdürüyor.

Gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır kurma ve stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. 

Valilik'ten yapılan açıklamada, il genelinde alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucu muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında Hakkari il ve ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 19 Nisan saat 00.00'dan itibaren 18 Mayıs saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemleri, stant açma ve çadır kurma gibi eylemlerin yasaklanması kararı alınmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

'Irak'tan beklentimiz PKK unsurlarına barınma imkanı vermemesi'

'Irak'tan beklentimiz PKK unsurlarına barınma imkanı vermemesi'

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Irak'ta sel mağduru 200 aile güvenli bölgelere tahliye edildi

Irak savaş uçakları uluslararası koalisyonla operasyona çıktı

Irak savaş uçakları uluslararası koalisyonla operasyona çıktı

İranlı milletvekillerinden rejime Haşdi Şabi tepkisi: Anayasanın ihlali

İranlı milletvekillerinden rejime Haşdi Şabi tepkisi: Anayasanın ihlali
Bingöl'de PKK'ya ait 4 odalı sığınak imha edildi

Bingöl'de PKK'ya ait 4 odalı sığınak imha edildi