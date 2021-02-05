Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, "Yüreği yanık anneler olarak, çocuklarımızı HDP'den istiyoruz." dedi.
Hakkari
Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.
Cumhuriyet Caddesi'nde üç haftadır cuma günleri bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle HDP İl Başkanlığına yürüdü.
Burada grup adına açıklama yapan, kardeşi terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anne ve kadınlar olarak çocuklarına kavuşmak için bir arada bulunduklarını söyledi.
Tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik günü olduğunu haykırdıklarını, herkesin PKK'nın gerçek yüzünü görmesini istediklerini belirten Çiftçi, "Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Yüreği yanık anneler olarak, 'Her canlının nasıl yaşam hakkı varsa dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır.' diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz." diye konuştu.
Evlat nöbetindeki bütün anneler olarak terörün son bulmasını istediklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:
"PKK kaybedecek, anneler kazanacak. Bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz, bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır."
Açıklamanın ardından bir süre oturma eylemi yapan grup, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atarak ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.