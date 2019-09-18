Euro
6.27
Dolar
5.68
BIST 100
101,930.10
Altın
1,489.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de emniyet müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sayim Harmancı   | 18.09.2019
Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari

Hakkari'de polis ekiplerince ikna edilen PKK'lı terörist teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor

Benzer haberler

Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de PKK'lı terörist teslim oldu