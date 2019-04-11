Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve tüp ele geçirildi.
Hakkari
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü Mahallesi Arpalı mezrası mevkisinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve büyük tüp ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.