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Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı ve tüp ele geçirildi.

Sayim Harmancı   | 11.04.2019
Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi

Hakkari

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü Mahallesi Arpalı mezrası mevkisinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı ve büyük tüp ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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