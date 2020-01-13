Euro
6.52
Dolar
5.86
BIST 100
119,595.20
Altın
1,555.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nın konuğu "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu"
logo
Türkiye

Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

Mehmet Tosun   | 13.01.2020
Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamı niteliğindeki operasyonla, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, barınma alanları arası geçişlerin engellenmesi amaçlanıyor.

Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının geçici barınma alanı olarak kullandığı belirlenen 4 sığınakta 1 adet kalaşnikof tüfek, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 3 el bombası, 2 jeneratör, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken diğerleri imha edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

2019'da 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: ABD'li yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de