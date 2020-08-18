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Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 18.08.2020
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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