Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.32
BIST 100
103,185.70
Altın
1,328.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de TBMM Başkanı seçilen Şentop konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşuyor
logo
Türkiye

Hakkari'de binlerce öğrenci sporla tanıştı

Hakkari'de "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek Projesi" kapsamında 2 yılda binlerce öğrenci çeşitli branşlarda spor yapmaya başladı.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 24.02.2019
Hakkari'de binlerce öğrenci sporla tanıştı

Hakkari

Hakkari'de "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek Projesi" kapsamında 2 yılda binlerce öğrenci çeşitli spor branşlarıyla tanıştı.

Hakkari Valiliğinin desteği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında kayak, futbol, basketbol, voleybol, futsal, cimnastik, badminton, hentbol, masa tenisi ve dart branşlarında kurs ve etkinlikler düzenleniyor. 

Yaklaşık 3 yıldır devam eden proje ile kent merkezi, ilçe ve köy okullarındaki öğrencilerin sportif aktivitelerden daha fazla yararlanmaları sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Yürütücüsü Erol Hanlıgil, AA muhabirine, öğrencilerin her gün araçlarla okullarından alınarak eğitim gördükleri kayak merkezi ya da spor salonlarına götürüldüklerini söyledi.

Öğrencilerin spor malzemelerinin de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılandığını anlatan Hanlıgil, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi sporla tanıştırarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Amacımız, Hakkari ve ülke sporuna yetenekli sporcular kazandırmak. Projemizin birinci yılında 15 bin, ikinci yılında 35 bin 32 öğrencimizi sporla buluşturduk. Bu yıl da hedefimiz 50 bin öğrencimizi daha sporla tanıştırmak." 

Hanlıgil, ana sınıfı öğrencilerine yönelik cimnastik eğitimleri de verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Leyla Gök ise haftanın belirli günlerinde 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde eğitim aldığını anlatarak, "Daha önce hiç kayak merkezine gelmemiştim. Şimdi burada arkadaşlarımla çok iyi zaman geçiriyorum. Bize bu imkanı sunan Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenci Özge Aldemir de proje kapsamında eğitim aldıklarını ve bu tür faaliyetlerin kendileri için büyük fayda sağladığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'

Benzer haberler

Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 349. randevu

Beşiktaş derbide 4'te 4 peşinde

Medipol Başakşehir-Bursaspor maçına kar engeli

Medipol Başakşehir-Bursaspor maçına kar engeli

Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak katkısı

Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak katkısı
Ersun Yanal, Beşiktaş galibiyetine 12 yıldır hasret

Ersun Yanal, Beşiktaş galibiyetine 12 yıldır hasret