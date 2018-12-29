Hakkari'de askerlerin üzerine çığ düştü: 1 şehit, 1 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

HAKKARİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mirgesav üs bölgesinde arızalanan su deposuna müdahale etmek üzere yola çıkan askerlerin üzerine çığ düştü.

Yaralanan 2 asker helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerden biri kurtarılamadı. Diğer askerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.00 sıralarında Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Masure Yaylası bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu bir askeri personel yaralanmış, bir askeri personel şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Muhabir: Yılmaz Kazandıoğlu



