Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın konuşuyor
logo
Türkiye

Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Orhan Onur Gemici   | 17.08.2019
Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma birliklerince düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Üs bölgesine saldıran teröristlere anında karşılık verildi

Terör örgütünün ilk saldırılarına tepkiler sürüyor

Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Hakkari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı﻿﻿

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı﻿﻿