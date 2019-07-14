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Hakkari'de 3 asker şehit oldu

Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 asker şehit oldu.

Muhammed Ali Toruntay   | 14.07.2019
Hakkari'de 3 asker şehit oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 3 askerin şehit düştüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari merkez kırsalında devam eden ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonunda 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 personelin şehit olduğu, 1 jandarma astsubay çavuşun da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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