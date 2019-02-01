Hakkari sağlıkta hizmet çıtasını yükseltti

Fotoğraf: AA/Sayim Harmancı

HAKKARİ - SAYİM HARMANCI

Yaşam standartlarının yükseltilmesi için Hakkari Valiliği, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye ve ilgili kurumlarca başlatılan hizmet atağıyla kentin altyapısı ve üstyapısı adeta yeniden yapılandırıldı.

Bu kapsamda kültürden sanata, spordan eğitime kadar birçok alanda projelerin hayata geçirilerek sosyal hayatına katkı sağlanan kent, sağlık alanında da adından söz ettiriyor.

AA muhabirinin İl Sağlık Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Verimlilik Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığının ocak ayının başında yayımladığı "Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Sonuç Raporu"nda Hakkari 91,68 puanla 5'inci olarak bu alanda birçok ili geride bıraktı.

Son yıllarda yeni teknolojiyle donatılan polikliniklerin açılması ve nitelikli personelin görevlendirilmesiyle vatandaşlara kaliteli hizmet sunulan devlet hastanesinde, anjiyo ünitesi ile Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi Eğitim Merkezi'nin (AMATEM) açılması için de çalışmalar sürüyor.

Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte sağlık hizmetlerinin iyi durumda olduğunu ve Sağlık Bakanlığınca onlarca kriter gözetilerek yapılan değerlendirmede Hakkari'nin Türkiye genelinde 5. sırada yer aldığını söyledi.

Hakkari'de anjiyo ünitesi açılacak

Bu sonucu daha da ileriye taşımak için canla başla çalıştıklarını belirten Akbıyık, "İlimizde maalesef bir anjiyo ünitesi bulunmuyor. Bu doğrultuda Hakkari merkezde anjiyo ünitesi için kasım ayında gerekli çalışmalar yapıldı ve Sağlık Bakanlığı tarafından bir anjiyo ünitesinin kurulması için karar alındı. Bu cihazların alımı, burada görev alacak personelin eğitimi belli bir zaman alacak." dedi.

Akbıyık, söz konusu ünitenin, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koordinatörlüğünde kurulacağını dile getirdi.

"Bitirildikten sonra ilimizde kalp ile ilgili rahatsızlığı olan vatandaşlarımız Van'a ya da başka bir yere gitmek durumunda kalmayacak, zaman kaybı olmadan burada müdahale edilecek" diyen Akbıyık, "Biz de bu konuda Sağlık Bakanlığımız ile gerekli görüşmeleri yapıyoruz, cihazların alınması ve diğer hususlarla ilgili." ifadesini kullandı.

Hakkari ve Yüksekova'ya 100'er yataklı hastane

Sağlıkla ilgili başka yatırımların da devam ettiğini, il merkezine ve Yüksekova ilçesine 100 yataklı ek hastanenin yatırım programında yer aldığını belirten Akbıyık, "Bunlar ilimizi daha da rahatlatacak. İlimizde doktor ihtiyacı açısından da sürekli Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız, vatandaşımıza en iyi, en hızlı şekliyle sağlık hizmetini sunabilmektir." diye konuştu.

Vatandaşlardan Erol Kanat da annesinin kalp rahatsızlığı olduğunu ve bu nedenle hastaneye geldiklerini dile getirerek, "Hizmetten son derece memnunuz. Doktorlarımız var, göz, nöroloji, üroloji, ortopedi, kardiyoloji, göğüs doktorumuz var. Çocuk doktoru yine aynı şekilde var. Burada gerekli tedavileri görüyoruz." dedi.