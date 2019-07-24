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Türkiye

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla tutuklanan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla, Türkiye'ye geldi.

Kenan Irtak   | 24.07.2019
Hakan Atilla Türkiye'ye geldi

İstanbul

New York JFK Havalimanı'ndan havalanan, Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Atilla'yı İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda ailesinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile öteki ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hakan Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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