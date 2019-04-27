Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.93
BIST 100
94,783.14
Altın
1,285.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan konuşuyor "2018 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" Ödül Töreni
logo
Türkiye

Habersiz açılan sabit hatlar e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, vatandaşların adlarına açılan sabit hatları öğrenebilmeleri için e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama hizmeti verilmesini kararlaştırdı.

Arife Yıldız Ünal   | 27.04.2019
Habersiz açılan sabit hatlar e-Devlet'ten öğrenilebilecek

Ankara

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, vatandaşların, adlarına açılan sabit hatları öğrenebilmeleri için e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama hizmeti sağlanmasına karar verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) sabit hatların sorgulanmasına ilişkin, gerek doğrudan gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve diğer ilgili kurumlar tarafından çeşitli talep ve şikayetler iletildi.

Kurum bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu da söz konusu talep ve şikayetleri değerlendirerek, kişilerin bilgisi ve rızası dışında adlarına açılan (açık hat) ve tüketici mağduriyetine sebep olan aboneliklerin önlenmesi amacıyla e-Devlet Kapısı üzerinden "Sabit Hat Sorgulama" hizmetinin, sabit telefon işletmecilerince verilmesini kararlaştırdı.

31 Aralık'a kadar süre

Kurul düzenlemeleri kapsamında, daha önce abone sayısı 200 binden fazla olan işletmeciler tarafından e-Devlet üzerinden "Mobil Hat Sorgulama" ve "Borç ve Alacak Bilgileri Sorgulama" hizmeti sunuluyordu.

Alınan yeni kararla 200 binden az aboneye sahip sabit telefon işletmecileri de hat sorgulama hizmeti vermeye başlayacak.

Söz konusu işletmeler, en geç 31 Aralık itibarıyla "Sabit Hat Sorgulama" hizmetini e-Devlet Kapısı üzerinden uygulamaya koyacak.

Öte yandan, sabit telefon, internet servis sağlayıcılığı, kablolu yayın, sanal mobil şebeke hizmetlerini sunmak için BTK'ye başvuruda bulunan işletmeci adaylarının da hat sorgulama hizmetini sunabilme altyapısına sahip olması koşulu aranacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

'e-Devlet'te günde 3 milyon kişi işlem yapıyor'

'e-Devlet'te günde 3 milyon kişi işlem yapıyor'

Vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devletten görüntülenecek

Türkiye mobil görüşmede Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada