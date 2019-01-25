Haber kameramanları İstanbul'da buluştu

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen istişare toplantısında, İstanbul'da ulusal medyada görev yapan kameramanlar bir araya geldi.

İSTANBUL

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin bu yılki istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da ulusal medyada görev yapan kameramanlar, Beyoğlu Belediyesi Akademi Beyoğlu'nda bir araya geldi.

Toplantıda, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Polatel, Başkan Yardımcısı Tuncay Altun ve Genel Sekreter Ümit Yalman, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık iki yıl süren çalışmalarda sona gelinen "Haber Kameramanlığı Ulusal Meslek Standardı" hakkında kameramanlara ayrıntılı bilgi verilen toplantıda, gelecek dönemde izlenecek yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve atılacak adımlar planlandı.

24. Zoom Ödülleri başvuruları 1 Şubat'ta başlıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Haber Kameramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Polatel, usta-çırak ilişkisini de içinde barındıran ve geçmişten bugünlere gelen haber kameramanlığı mesleğinin artık yazılı kurallarının olduğunu belirterek, televizyon haberciliğinin gelişmesine de imkan sağlayacak bu standardın yeni medyada da yerini bulacağını ifade etti.

Polatel, bu yıl yapılacak 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın derneğin 25. yılına özel ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

Aytekin Polatel, yarışma için başvuruların 1 Şubat-15 Mayıs'ta alınacağını kaydetti.

"Haberciler Akademisi" kuruluyor

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin son zamanlarda yaptığı başarılı projelere bir yenisini daha eklemek için harekete geçtiğini aktaran Polatel, "Haberciler Akademisi'ni kurmak için çalışmalara başlıyoruz. Radyo ve televizyon haberciliği alanında personel ihtiyacını göz önünde bulundurarak, sektöre alanında uzman personel yetiştirmek için bilgi, birikim ve sektörel tecrübelerimizi kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Haberciler Akademisi, sektörün televizyon ve yeni medya yayıncılığı alanında ihtiyacı olan kameraman, kurgu, ses ve ışık operatörü, yönetmen, teknik yönetmen, spikerlik ve muhabirlik alanlarında üniversitelerle iş birliği yapılarak donanımlı personel yetiştirecek.

Geleceğin iletişimcilerine sektörel ve teknik bilgiler ile meslekte biriktirilen tecrübelerin duayen haberciler tarafından aktarılacak akademide, geleceğin habercilerini yetiştirerek, sektörün bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Muhabir: Zeynep Rakipoğlu