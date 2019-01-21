Güzel hava hamsi fiyatlarını düşürdü

Balıkçı tezgahlarında kilosu yeniden 10 liraya kadar düşen hamsi, fiyatıyla hem satıcıyı hem de vatandaşı memnun ediyor.

EDİRNE

Edirne'de, havanın ısınmasıyla birlikte balık fiyatlarında düşüş yaşanması satıcı ve vatandaşı memnun etti.

Geçen günlerde denizlerde etkili olan fırtına ve soğuk havayla birlikte kilosu 20 lirayı geçen hamsinin fiyatı, bolluk nedeniyle tezgahlarda 10 liradan satılmaya başladı. 10 liradan satılan hamsi fiyatıyla hem satıcıyı hem de vatandaşı mutlu ediyor.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bisteren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatı 10 liraya kadar düşen hamsinin ilgi gördüğünü söyledi.

Havaların iyileşmesiyle denize açılan balıkçıların limanlara kasalarca hamsiyle döndüğünü anlatan Bisteren, şunları kaydetti:

"Hamsi yine bollaştı ve kilosu 10 liraya kadar düştü. Geçtiğimiz hafta kilosu 20 liraya kadar çıkmıştı. Havaların kötü olması balık fiyatlarını kötü etkilemişti. Bugünlerde havalar çok güzel ve balıkçılık çok güzel gidiyor. Hamsi bol olunca fiyatlar da düştü. Hamsinin yanı sıra mezgitte de bolluk var. Onunda fiyatı 30 liradan 15 liraya kadar düştü. Vatandaşlara bol bol taze balık yemelerini tavsiye ediyoruz."

"Fiyatı daha da düşer"

Balıkçı Hamza Köksoy da hamsideki bolluğun fiyatlara yansıdığını belirterek, "Hamsinin en güzel dönemini yaşıyoruz. Vatandaşların ilgisi de çok güzel. Bolluğun bu şekilde devam etmesini bekliyoruz ve buna bağlı fiyatların da düşeceğini öngörüyoruz." dedi.

Muhabir: Gökhan Zobar