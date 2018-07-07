Güneş enerjisi santralinin kabloları çalındı

İZMİR

Çayırlı Mahallesi Karşıyaka mevkisinde kurulum aşamasında olan bir güneş enerjisi santraline gelen hırsızlar, güneş santralleri için özel olarak üretilen kabloları aldı.

Bildirilmesinin ardından olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, santralin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Santraldeki hırsızlık şantiyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şantiyeden çıkan iki kişi taşıdıkları kablo bobinini şantiyenin dışana çıkartıyor. Bu sırada şantiyeye gelen kişiler bırakılan bobini alıp uzaklaşıyor.

- 20 bin dolar değerinde

Santralde çalışan inşaat mühendisi Burak Yorgun, AA muhabirine, santrale gelen iki kişinin önce keşif yaptığını daha sonra 7-8 kişilik bir grubun onlara katıldığını belirterek "Bizim solar sektöründe kullandığımız 6’lık ısıya dayanıklı ve bu sektörden başka bir yerde kullanılamayan solar PV kablolarımızı çalıyorlar. Yaklaşık 26 bin metre uzunluğunda kablolar." dedi.

Santralin güvenlik kamerasının incelemeye alındığını aktaran Yorgun, "Kablonun maliyeti yaklaşık 20 bin dolar. Bu kablolar sadece bizim sektörde kullanılıp ihtiyaca yönelik üretiliyorlar. Stokta tutulan bir ürün değil. Bu kablolar yakılamaz, bakırı satılamaz, geri dönüşümü sağlanamaz, eritilemez. 300 derecelik sıcaklığa dayanan bir ürün bu. Başka sektörde kullanılamaz. Çalan arkadaşlar ne işe yaradığını da bilmiyorlar herhalde. Eninde sonunda o kablolar elimize geçecek." diye konuştu.

Muhabir: Dilek Ayvalı