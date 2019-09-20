Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,451.50
Altın
1,501.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen cuma gösterileri devam ediyor. TEKNOFEST 4. gününde devam ediyor
logo
Türkiye

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 17 Eylül'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin, terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride bulunan terörist Devrim Akbay olduğu bildirildi.

20.09.2019
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis

Bitlis'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Devrim Akbay olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, 17 Eylül'de gerçekleştirilen hava operasyonunda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terör suçundan arananlar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı terörist Devrim Akbay olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitler Ede ve Üçkan'ın kanı yerde kalmadı

Şehitler Ede ve Üçkan'ın kanı yerde kalmadı