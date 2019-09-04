Euro
6.26
Dolar
5.67
BIST 100
100,077.50
Altın
1,552.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonuyla terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

Muhammed Boztepe   | 04.09.2019
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile MİT tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan örgütün sözde "Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü" sorumlusu "Agit Çektar" kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arktik’te rekabetin yeni adresi: Grönland
Kolombiya'da barış süreci bitmiyor, testten geçiyor
İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor
Kazakistan'da yeni dönemin yol haritası
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak

Benzer haberler

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü örgütün sözde istihbarat ve özel gücüne darbe

İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 gözaltı

Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Kıran Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kıran Operasyonu'nda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi