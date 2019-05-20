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Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Siirt'te, terör örgütü PKK/KCK üyesi, gri kategoride aranan terörist teslim oldu.

Fecri Barlık   | 20.05.2019
Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aile destekli ikna çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK üyesi terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

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