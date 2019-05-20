Gri kategoride aranan terörist teslim oldu
Siirt'te, terör örgütü PKK/KCK üyesi, gri kategoride aranan terörist teslim oldu.
Siirt
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aile destekli ikna çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK üyesi terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.
Teröristin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.