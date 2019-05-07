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Gözaltına alınan DEAŞ üyesi itiraf etti

Ankara'da DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 29 Nisan'da gözaltına alınan 22 şüpheliden Suriye uyruklu A.M. Deyrizor bölgesinde faaliyet yürüttüğünü ve zaman zaman çatışmalara girdiğini itiraf etti.

Sertaç Bulur   | 07.05.2019
Gözaltına alınan DEAŞ üyesi itiraf etti

Ankara

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 29 Nisan'da gözaltına alınan 22 şüpheliden Suriye uyruklu A.M. Deyrizor bölgesinde faaliyet yürüttüğünü ve zaman zaman çatışmalara girdiğini itiraf etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yabancı Terörist Savaşçıların Türkiye ve Ankara'ya gelişleri ve Türkiye üzerinden geçişlerine engel olunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri bünyesinde 24 saat esasına göre çalışan Risk Analiz Gruplarınca tespit edilen kişiler ve bağlantıları ile ilgili çalışmaların aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Örgütsel faaliyetler kapsamında suç unsurları tespit edilmesi durumunda adli işlem yapıldığı ve durumu şüpheli görülen kişiler hakkında geri gönderme ve sınır dışı işlemlerinin uygulandığı belirtilen açıklamada, özellikle 1 Mayıs etkinlikleri öncesinde yapılması amaçlanarak 29 Nisan tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 22 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasındaki Suriye uyruklu A.M'nin Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptığı ve Ankara'da terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda 2015 yılı içerisinde terör örgütü DEAŞ'a katıldığını, bu süre zarfında Deyrizor bölgesinde faaliyet yürüttüğünü ve zaman zaman çatışmalara girdiğini itiraf ettiği belirtilen açıklamada, yapılan dijital incelemelerde silahlı ve hücum yelekli halde görsellerine de ulaşılan A.M. ve birlikte hareket ettiği A.E'nin 2 Mayıs tarihinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Sincan F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildikleri bildirildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında istihbarat birimleriyle koordineli sürdürülen çalışmalara ilişkin gelişmelerin ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulandı.

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