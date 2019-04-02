Gözaltına alınan CHP adayı Bucak serbest bırakıldı
Şanlıurfa'da AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan CHP Siverek Belediye Başkan adayı Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da, AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya'nın darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan CHP Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
Bucak'ın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Bucak ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Bucak ve diğer şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.
AK Parti'nin Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya darbedildiği iddiasıyla polise şikayette bulunmuş, olayla ilgili 4 kişi önceki gün, CHP Siverek Belediye Başkan Adayı Fatih Bucak ise dün gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.