Görme engelliler Akıncı TİHA uçuşunu sesli dinleyebilecek
Türkiye Beyazay Derneği, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracının ilk uçuş anını, görme engelliler için sesli betimleme ile anlattırdı.
İstanbul
Türkiye Beyazay Derneği, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracının (TİHA), 6 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk uçuş anını, görme engelliler için tiyatro sanatçısı Barbaros Uzunöner'e sesli betimleme ile anlattırdı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, sesli betimlemeye, derneğin sosyal medya hesaplarından erişim sağlanmaya başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkan Lokman Ayva, sesli betimleme geleneğinin Türkiye'de çok yaygın olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz görme engelliler, televizyon izlerken ya da radyo dinlerken kendi hayal dünyamızda yaşanan şeyi hayal ederiz. Bu noktadan hareketle milli gururumuz Akıncı TİHA'nın uçuş anını tiyatro sanatçımız Barbaros Uzunöner'e sesli betimlemeli olarak anlattırdık. Sesli betimlemeyi dinledikçe yaşanan bu anın heyecanını biz görme engelliler de aynı şekilde hissettik ve gurur duyduk."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.