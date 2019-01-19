Görevlendirmeyle yediden yetmişe herkes hizmetle buluştu

Van'ın Başkale Belediyesince iki yılda gerçekleştirilen projelerle başta sağlık olmak üzere sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında büyük değişim ve dönüşüm yaşandı.

Fotoğraf: AA/Özkan Bilgin

VAN - MESUT VAROL

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Başkale Belediyesi tarafından iki yılda gerçekleştirilen projelerle başta sağlık olmak üzere sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında büyük değişim ve dönüşüm yaşandı.

DBP'li Başkale Belediye Başkanı İhsan Güler'in, terör soruşturması kapsamında görevinden alınmasının ardından yaklaşık iki yıl önce görevlendirme yapılan belediye, ilçeyi yıllardır mahrum bırakılan hizmetlerle buluşturdu.

Birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan ilçe, kısa sürede hayata geçirilen projelerle tarihi misyonuna yakışan bir görünüme kavuşturuldu.

Uzun yıllardır belediyecilik hizmeti alamayan Başkale'de başta sağlık olmak üzere sosyal, kültürel, eğitim ve fiziksel alanlarda önemli projeler gerçekleştirildi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçede diyaliz hastalarının tedavi görmeleri için tam donanımlı bir diyaliz merkezi inşa eden belediye, çocuk, kadın ve engelliler için merkezler inşa ederek dezavantajlı vatandaşların gönlüne dokundu.

Kent merkezinde metruk durumdaki dükkanların yerine 22 yeni modern yapı inşa ederek çarşıya yeni bir kimlik kazandıran belediye, merkez ve kırsal mahallelerde parke taşı, taziye evleri, alt ve üst yapı, oyun parkı, semt sahası çalışmalarıyla kentin değişim ve dönüşümüne önemli katkı sağladı.

Kent meydanı, mesire bölgesi ve hayata geçirdiği diğer sosyal yaşam alanlarıyla vatandaşları yıllardır özlemini çektiği hizmetlere kavuşturan belediye, kırsalda bulunan traverten ve peri bacalarını turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

"Vatandaşlarımız çamurlu yollardan kurtuldu"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, AA muhabirine, ilçenin değişim ve dönüşümü için birçok projenin tamamlandığını ve bazı yeni projelere başlandığını söyledi.

Büyük parkı olan, bisiklet yolları ve piknik yerleri bulunan bir mesire alanı oluşturarak halkın hizmetine sunduklarını anlatan Solak, ailelerin özellikle hafta sonlarını burada güzel şekilde geçirecek iyi bir hizmet yaptıklarını ifade etti.

Çarşı merkezinde görüntü kirliliği oluşturan yapıları kaldırdıklarını ve yerlerine 22 yeni dükkan yaparak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Solak, eski barakaları kaldırma çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Kaymakam Solak, ilçeyi modern bir çehreye kavuşturma gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Göreve başladıktan sonra kırsal mahallelerde 31 kilometre asfalt yaptık. Yine sati kaplama ve stabilize çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında kırsal mahallelerimizde 60 bin metrekare parke taşı döşedik. Vatandaşlarımız çamurlu yollardan kurtulmuş oldu. Okul, cami ve taziye evlerinin olduğu ortak yaşam alanlarına önem verdik." dedi.

Sosyal belediyecilik alanında da birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Solak, şöyle devam etti:

"Aile Destek Merkezini tamamladık. Dezavantajlı grup olarak değerlendirilen kadınlar için kurslar düzenledik. Kilim atölyesinde kadınlarımız kilim yapıyor. Hem kadınlarımıza gelir getirici bir faaliyet hem de ilçemizin bir değeri yaşatılmış oldu. Kadın Yaşam Merkezini kurduk. Burada eğitici ve spor faaliyetleri yürütüyoruz. Bu anlamda da kadınlarımızı sosyal yaşama kazandırma anlamında önemli bir hizmet gerçekleştirdik. Çocuklara oyuncak ve kıyafet yardımları, engellilere ihtiyaç duydukları malzemeleri de sağlıyoruz."

"Eğitime 1 milyon lira kaynak harcadık"

İlçenin eğitim seviyesini arttırmak için ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Solak, "Sürekli Eğitim Merkezini kurduk. Öğrencilere bütün materyal desteği, üniversite hazırlık kaynakları, deneme sınavlarını finanse ettik. Bu anlamda üniversiteye daha fazla öğrenci göndermeyi amaçlıyoruz. Yine üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizi Antalya gezisine gönderdik. Eğitim alt yapısını güçlendirmek için özellikle kırsal bölgelerdeki okulların fiziki eksiklerini gidermek için 2018 yılında 1 milyon lira kaynak harcadık. Okullarımızın tüm ihtiyaçlarını gideriyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede yarı olimpik yüzme havuzu projesinin yapımına başladıklarını ve yaz döneminde tamamlamasını planladıklarını aktaran Solak, "İlçenin bir cazibe merkezi haline gelmesini arzuluyoruz. Yüzmek için çevre illerden insanlar buraya gelecekler." dedi.

Solak, kırsal mahallelere beş taziye evi inşa ettiklerini ve diğer taziye evlerine de malzeme desteği sağladıklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha önceki yıllarda vatandaşın hizmetine sunulmayan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak tamamen Başkale halkının hizmetine sunuldu. Herkesin bu hizmetlere sahip çıkmasını istiyoruz. Çalışmalarımızla yaşlılara, hastalara, engellilere, çocuklara ve toplumun her kesimine dokunma derdi içerisindeyiz. Yediden yetmişe herkese hitap eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Küçük maliyetlerle sosyal belediyeciliği en iyi şekilde göstermeye çalışıyoruz."