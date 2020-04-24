Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Görev başındaki polisler iftarlarını kumanya ile açtı

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yol kontrolü yapan polisler, ilk iftarlarını görevleri başında kumanya ile açtı.

Buket Güven   | 24.04.2020
Görev başındaki polisler iftarlarını kumanya ile açtı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'nın birçok kavşağında kontrol noktası oluşturuldu.

Tunalı Hilmi Caddesi girişinde sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen polis memurları, ilk iftarlarını kumanya ile yaptılar.

Polis memurları denetimi sağlayabilmek için dönüşümlü olarak iftarlarını tamamladılar.

Bir grubun iftarını bitirmesinin ardından diğer grup polisler iftar yaptı. İftarın tamamlanmasının ardından tüm polis memurları görevlerine döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 245'e yükseldi
Küresel liderlerden Kovid-19'a karşı 'uluslararası dayanışma' çağrısı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 21bin 737'ye ulaştı
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 969'a yükseldi
Kızılaydan immün plazma bağışı seferberliği

Benzer haberler

Görev başındaki polisler iftarlarını kumanya ile açtı

Görev başındaki polisler iftarlarını kumanya ile açtı

Hudut karakolundaki Mehmetçiğin iftarı

İlk iftar topu Kars'ta atıldı

İftara 2 saat kala pide yapımına son verildi

İftara 2 saat kala pide yapımına son verildi
Gastronomi kenti Hatay'da ramazan sofralarını 'oruk' süsleyecek

Gastronomi kenti Hatay'da ramazan sofralarını 'oruk' süsleyecek
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor