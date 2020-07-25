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Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Özcan Yıldırım   | 25.07.2020
Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.41'de Ege Denizi'nin Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 43,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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