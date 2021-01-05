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Göçmen kuşlar Kars'taki sulak alanları mesken tuttu

Kars'ta göçmen kuşlar, sulak alanlarda yiyecek arayışına girdi.

Cüneyt Çelik   | 05.01.2021
Göçmen kuşlar Kars'taki sulak alanları mesken tuttu Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 dereceye düştüğü kentte, bu sene bazı kuşların göç etmemesi dikkati çekti.

Balıkçıl, leylek ve yaban ördekleri, Çerme köyü yakınlarındaki sulak alanda beslenirken görüntülendi.

Arpaçay ilçesi Okçuoğlu köyünde de göç etmeyen leylekler, buz tutmayan bazı sulak alanlarda yiyecek aradı.

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