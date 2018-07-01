Göbeklitepe'de UNESCO sevinci

ŞANLIURFA

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan ören yeri, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alındı.

Göbeklitepe'nin miras listesine alınması kentteki sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı turistler tarafından sevinçle karşılandı.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli tarihi alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Özellikle ilkbahar döneminde anıt alanının ciddi bir ziyaretçi kitlesini ağırladığını belirten Çoban, her geçen yıl Göbeklitepe'ye olan ilgi ve alakanın arttığını kaydetti.

Çoban, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının hem kenti hem de bölge turizmini olumlu etkileyeceğini vurgulayarak, "Şu an Göbeklitepe'yi çoğunlukla yerli turist grupları ziyaret ediyor. Ancak asıl listeye girdiği için bütün tur acenteleri Göbeklitepe'yi tur programlarına alacaktır. Göbeklitepe'nin asıl listeye alınması hem Şanlıurfa hem de bölge turizmi açısından büyük önem taşıyor. Turist sayısında büyük bir artış olmasını bekliyoruz. Turizmciler, otelciler ve rehberler olarak büyük bir heyecanımız var. " diye konuştu.

Ordu'dan ailesiyle Göbeklitepe'yi ziyarete gelen öğretmen Murat Işık da anıt alanının geçici listede olduğunu duyduğunu ve çok merak ettiği için görmeye geldiğini söyledi.

Göbeklitepe'nin asıl listeye geçmesinin herkesi memnun ettiğini anlatan Işık, "Geldiğimize çok memnun olduk, çok beğendik. Ayrıca bugün kalıcı listeye alınması da bizi çok sevindirdi. Çünkü ilk tapınak yeri olması burayı daha önemli bir hale getiriyor. Dünya için ortak bir kültür anlamında birleşmemizi sağlayacaktır. Ülkemiz için faydalı olacağını düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

❮ ❯ Göbeklitepe'de UNESCO sevinci Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının sevinci yaşanıyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluş tarafından "dünyanın en eski tapınak merkezi" kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınan ören yeri, Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Miras Listesi'ne alındı. Neolitik döneme ait 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar büyük ilgi görüyor. ( Mehmet Fatih Aslan - Anadolu Ajansı ) 01.07.2018 Mehmet Fatih Aslan 1 / 12

Göbeklitepe

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Muhabir: Mehmet Fatih Aslan