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Girit'te Alman bayrağı diken Alman subaylara hapis cezası

Yunanistan’nın Girit Adası’nda, Yunan bayrağını indirip yerine Alman bayrağı diken 2 Alman subay, Yunan mahkemesince 3 yıl tecilli olmak üzere 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Hatipoğlu   | 17.04.2019
Girit'te Alman bayrağı diken Alman subaylara hapis cezası

Gümülcine

Yunanistan’nın Girit Adası’nda, Yunan bayrağını indirip yerine Alman bayrağı diken 2 Alman subay, Yunan mahkemesince 3 yıl tecilli olmak üzere 10’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Hanya bölgesindeki NATO üssünde görev yapan 23 yaşlarındaki 2 Alman subay, Stavros burnunda bir kayalıkta bulunan Yunan bayrağını indirip yerine Alman bayrağı dikti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Alman subaylar, savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, ifadelerinde "kötü bir niyetleri bulunmadığını ve düşüncesizce hareket ettiklerini" belirten Alman askerlerini, "devlet sembollerine hakaretten" suçlu bularak 3 yıl tecilli 10’ar ay hapis cezasına mahkum etti.

Geceyi nezarethanede geçiren 2 Alman subay, dün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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