Geziden dönenleri taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
Ankara'daki geziden İstanbul'a dönen grubu taşıyan midibüsün Nallıhan ilçesinde devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Ankara
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, geziden dönen grubu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'daki geziden İstanbul'a dönen grubu taşıyan Nurettin S. yönetimindeki 34 FN 0228 plakalı midibüs, D-140 kara yolu Çayırhan Mahallesi Kızılbayır mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 11 kişi ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.