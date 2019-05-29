Gençler bir kap yemekle gönülleri kazanıyor
Kahramanmaraş'ta, Elbistan Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından başlatılan "Bir kap yemek, bir gönül" projesiyle hayırseverlerden alınan yemekler, iftarda ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere ulaştırılıyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Elbistan Gençlik Merkezi üyelerince başlatılan "Bir kap yemek, bir gönül" projesi kapsamında, hayırseverlerden alınan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere ulaştırılarak iftar sofraları kuruluyor.
Önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin ramazan ayı boyunca iftarlarını rahat bir şekilde yapmaları için işe koyulan gönüllü gençler, hali vakti yerinde olan ailelere ulaşarak iftar için yemekleri biraz fazla hazırlamalarını ve bir bölümünü ihtiyaç sahipleri için ayırmalarını talep ediyor. Gençler, iftar saati yaklaştığında önce yemek hazırlanan evlerin, ardından da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalıyor. Hazırlanan yemekler özenle sefer taslarına konularak iftar yapmaları için ihtiyaç sahibi ailelere ve üniversite öğrencilerine ulaştırılıyor. Sağlık durumu yerinde olmayanların sofraları da yine gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanıyor.
Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü gençler ve hali vakti yerinde olan vatandaşlarla el ele vererek ramazan ayında hayra vesile olmaya çalıştıklarını söyledi. Proje sayesinde ekonomik durumu yerinde olanlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Projemizle hayırsever vatandaşlarımızın evde yaptığı yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu işe gönül veren gençlerimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizi tek tek tespit ediyorlar. Hayırsever vatandaşlarımızdan alınan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerimize, öğrencilerimize ulaştırarak bir hayra vesile oluyoruz. Her ikisi arasında köprü olan gençlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hali vakti yerinde olan vatandaşlarımıza bu hayra destek olmalarından dolayı teşekkür ediyorum."
Yemek dağıtımına katılan gönüllülerden Ali Tekeş de severek çıktıkları bu yolda destek olan herkese teşekkür etti.
Sultan Küp ise kendi çevrelerinde başlattıkları projenin duyulmasıyla hayırsever ailelerin yemek yapma sırasına girdiğini aktardı.
Getirilen yemeklerle oruçlarını açan aileler de gençlere ve hayırseverlere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.