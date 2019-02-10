Gençler bayat ekmekleri çöpe gitmekten kurtarıyor

Osmaniye'de Kadirli Gençlik Merkezi'nin kursiyerleri, topladıkları bayat ekmeklerden yaptıkları yemek ve tatlılarla hem israfın önüne geçmeyi hem de üretime katkı sağlamayı hedefliyor.

Fotoğraf: AA/Menderes Özat

OSMANİYE

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadirli Gençlik Merkezinde eğitim gören gençler, hazırladıkları projeyle bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önleyerek israfın önüne geçiyor.

Bayat ekmeklerden köfte, pizza gibi çok sayıda yemek ile tatlı hazırlayan gençler, hazırladıkları yiyecekleri de merkeze gelen diğer gençlere ikram ediyor.

Proje koordinatörü Enise Atçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe gittiğini söyledi.

Ekmek israfını önlemek ve gençlerde bu konuda bilinç oluşturmak istediklerini ifade eden Atçı, şöyle konuştu:

"Toplumsal duyarlılığımızı gençlik merkezi olarak ortaya koymak istedik. Projemizin amacı ekmeğin israfını önlemek. Öğrencilerimizle günlük olarak bayat ekmekleri topluyoruz ve çeşitli yemek tariflerini uygulayarak bunları değerlendiriyoruz. Bu sayede hem israfın önlenmesine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, gençlerimiz üretimin içinde yer alıyor."

Projeye katılan öğrencilerden Şerife Nur Ekiz de hem israfı önleyip hem de üretim içerisinde yer almanın büyük mutluluk olduğunu vurgulayarak, bayat ekmekleri atmak yerine değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Muhabir: Menderes Özat