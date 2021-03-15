Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi
Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.