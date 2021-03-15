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Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi

Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Ayşe Erkeç,Gökhan Yılmaz   | 15.03.2021
Gaziosmanpaşa'da bir evde patlama meydana geldi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.


Gaziosmanpaşa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 18.30 sıralarında birinci kattaki dairede "doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldiği" ve olayda bir kişinin (H.P.) yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerimiz sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmış, ve yıkılma-çökme ihtimaline karşı bina sakinleri tahliye edilmiştir. Maddi hasar oluşan binada, vücudunda yanıklar oluşan bir vatandaşımız sağlık ekiplerimizce GOP Taksim İlk Yardım Hastanesine sevk edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

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