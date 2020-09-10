Euro
8.86
Dolar
7.49
BIST 100
1,101.83
Altın
1,944.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Trafik Birim Amirleri 2. Etap Koordinasyon Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Türkiye

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1696 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1696 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Rıdvan Korkulutaş   | 10.09.2020
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1696 kişiye ceza Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Gaziantep

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1696 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 11 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 171 iş yerinden birine işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bini aştı
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1201, Brezilya'da 1075, Meksika'da 611 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı
KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı

Benzer haberler

Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Niğde, Yozgat ve Nevşehir'de Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1696 kişiye ceza

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bini aştı

Kovid-19'un sanayiye etkisi uluslararası etkinlikle masaya yatırılacak

Kovid-19'un sanayiye etkisi uluslararası etkinlikle masaya yatırılacak
Afyonkarahisar, Düzce ve Kayseri'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek

Afyonkarahisar, Düzce ve Kayseri'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek
KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı

KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı