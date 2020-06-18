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Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelerden Çad’a tıbbi yardım amaçlı malzemeleri taşıyacak kargo uçağına Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’nda yükleme yapılıyor Gaziantep’te bulunan bir elyaf fabrikasında meydana gelen yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
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Türkiye

Gaziantep'te elyaf fabrikasında yangın

Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mehmet Akif Parlak   | 18.06.2020
Gaziantep'te elyaf fabrikasında yangın Fotoğraf. Mehmet Akif Parlak/AA

Şanlıurfa

3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir elyaf fabrikasının geri dönüşüm bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi, yangına müdahale ediyor. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın ihbarının hemen ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Yangına müdahalenin devam ettiğini belirten Yılmaz, "15 araç ve yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar olayda yaralanan kimse yok. İnşallah en kısa sürede yangını söndürürüz." dedi.

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