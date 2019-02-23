Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.32
BIST 100
103,185.70
Altın
1,328.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Fuat Oktay taksicileri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programları kapsamında geldiği Düzce'de taksi durağını ziyaret etti.

Onur Orhan  | 23.02.2019
Fuat Oktay taksicileri ziyaret etti

Düzce

Düzce Belediyesinde Başkan Dursun Ay'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Fuat Oktay, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından beraberindekilerle yürüyerek belediye arkasındaki taksi durağını ziyaret etti.

Oktay, taksicilerle sohbet ederek, ikram edilen lokumdan yedi. Taksi durağında çalan telefona bakarak kendisini, "Buyrun ben Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay." şeklinde tanıtan Oktay'a, arayan kişinin "Yok ya ben de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan." demesi gülüşmelere neden oldu.

Oktay, bir arkadaşının araya girmesiyle ikna olan telefondaki kişiyle kısa süre sohbet etti.

Oktay'a ziyaretinde Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü de eşlik etti.

Fuat Oktay, daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce Temsilciliğince düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'

Benzer haberler

'Zillet ittifakı gücünü FETÖ ve Kandil'den alıyor'

'Zillet ittifakı gücünü FETÖ ve Kandil'den alıyor'

'Cumhur İttifakı'na halel getirmeyin'

'Türlü oyunlar içerisine girenler zaten bizimle olmamış demektir'

'Teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz'

'Teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz'
'Milletimizi patlıcanla, soğanla liderinden ayıramayacaklarını bilmiyorlar'

'Milletimizi patlıcanla, soğanla liderinden ayıramayacaklarını bilmiyorlar'

Kanuni ile Hürrem Sultan'ın aşkı devlet arşivlerinde

Kanuni ile Hürrem Sultan'ın aşkı devlet arşivlerinde