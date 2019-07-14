FSM'de Ankara istikameti trafiğe açıldı

FSM'de birinci etap çalışmaları tamamlandı
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde birinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla Ankara istikameti trafiğe açılırken, ikinci etap çalışmaları için Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
İstanbul
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde birinci etap çalışmaları sona erdi.
Köprüde 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından Ankara istikameti araç geçiş trafiğine açıldı.
Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
İkinci etap çalışmalarının başladığı köprüde, Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Şeritlerin kapatılması dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.