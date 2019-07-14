FSM'de Ankara istikameti trafiğe açıldı

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FSM'de birinci etap çalışmaları tamamlandı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde birinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla Ankara istikameti trafiğe açılırken, ikinci etap çalışmaları için Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Hikmet Faruk Başer   | 14.07.2019
FSM'de birinci etap çalışmaları tamamlandı

İstanbul

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde birinci etap çalışmaları sona erdi.

Köprüde 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Tamamlanan çalışmaların ardından Ankara istikameti araç geçiş trafiğine açıldı.

Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

İkinci etap çalışmalarının başladığı köprüde, Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.

Şeritlerin kapatılması dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandı.

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